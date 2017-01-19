النيابة ستطلب السجن ما بين 3 إلى 5 سنوات للجندي أزاريا قاتل عبد الشريف

كانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد ادانت الجندي بالإجماع

قالت مصادر اسرائيلية مساء الخميس: "أن النيابة العسكرية تبلور موقفها تجاه الحكم على الجندي الإسرائيلي أليؤر أزاريا قاتل الشهيد عبدالفتاح الشريف وهو جريح في مدينة الخليل قبيل يوم الثلاثاء القادم موعد صدور الحكم". حسب المصدر نفسه من المتوقع أن "كون طلب النيابة العسكرية الإسرائيلية الحكم بالسجن على الجندي القاتل ما بين 3-5 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل غير المتعمد".