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أخبار محاكم وجنائيات النيابة ستطلب السجن ما بين 3 إلى 5 سنوات للجندي أزاريا قاتل عبد الشريف

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الضفة الغربية النيابة ستطلب السجن ما بين 3-5 سنوات للجندي أزاريا
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النيابة ستطلب السجن ما بين 3 إلى 5 سنوات للجندي أزاريا قاتل عبد الشريف

كانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد ادانت الجندي بالإجماع

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-19 23:48:15 A A

قالت مصادر اسرائيلية مساء الخميس: "أن النيابة العسكرية تبلور موقفها تجاه الحكم على الجندي الإسرائيلي أليؤر أزاريا قاتل الشهيد عبدالفتاح الشريف وهو جريح في مدينة الخليل قبيل يوم الثلاثاء القادم موعد صدور الحكم". حسب المصدر نفسه من المتوقع أن "كون طلب النيابة العسكرية الإسرائيلية الحكم بالسجن على الجندي القاتل ما بين 3-5 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل غير المتعمد".


الجندي أزاريا خلال المحكمة

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد ادانت الجندي بالإجماع، وأعلن حينها محامي الدفاع عن الجندي القاتل أنه سيتقدم باستئناف على الحكم كونه اعتبره حكم قاسي على الجندي حسب تعبيره.ومدة الحكم بالسجن التي ستطلبها النيابة العسكرية ستأخذ بعين الإعتبار التعابير القاسية التي استخدمتها المحكمة العسكرية ضد الجندي القاتل خلال قرار الإدانة له، وكونه لم يقدم الندم على فعلته.

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