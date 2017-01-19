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شباب وصبايا جمالك سيدتي استخدمي قناع المانجو للعناية بالبشرة الجافة

شباب وصبايا

استخدمي قناع المانجو للعناية بالبشرة الجافة
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استخدمي قناع المانجو للعناية بالبشرة الجافة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-23 08:23:06 A A

تعتبر المانجو من الفواكه المدهشة للبشرة، حيث أنها مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين ج، التي لها دور في الحصول على بشرة متوهجة وصحية. تابعي معنا طريقة تحضير قناع المانجو للعناية بالبشرة الجافة.


صورة توضيحية

المكونات:
نصف حبة مانجو
ملعقة صغيرة ونصف زيت زيتون
ملعقة صغيرة عسل

طريقة الاستخدام:
اخلطي حبة المانجو في الخلاط ثم اضيفي باقي المكونات، ثم ضعي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة. واغسلي وشطّفي بالماء البارد.

 

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