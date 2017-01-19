استخدمي قناع المانجو للعناية بالبشرة الجافة

تعتبر المانجو من الفواكه المدهشة للبشرة، حيث أنها مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين ج، التي لها دور في الحصول على بشرة متوهجة وصحية. تابعي معنا طريقة تحضير قناع المانجو للعناية بالبشرة الجافة.



صورة توضيحية

المكونات:

نصف حبة مانجو

ملعقة صغيرة ونصف زيت زيتون

ملعقة صغيرة عسل

طريقة الاستخدام:

اخلطي حبة المانجو في الخلاط ثم اضيفي باقي المكونات، ثم ضعي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة. واغسلي وشطّفي بالماء البارد.