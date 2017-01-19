Volkswagen 2017 أكثر تنافسية وقوة على الشارع

ستصنع السيارة في تشاتانوجا في ولاية تينيسي، وستصنع على قاعدة البناء (MQB)

ستأتي سيارة Volkswagen 2017 بطراز أكثر تنافسيّة وقوة مع موديلات مازدا CX-9، وهيونداي سانتافي وهوندا بايلوت وفورد إكسبلورر وجي إم سي أكاديا وكلها موديلات تبدأ من مستوى سعر 30 ألف دولار وصولاً الى 50 ألف دولار.







وستصنع السيارة في تشاتانوجا في ولاية تينيسي، وستصنع على قاعدة البناء (MQB). في البداية، ستقدم السيارة بمحرك 2 لتر من أربع أسطوانات بشاحن توربيني بقوة 238 حصانًا وسيتم تقديمه جنبا إلى جنب مع محرك 3.6 لتر من ست أسطوانات بقوة حتى 280 حصان. وسيتم إرفاقهما على حد سواء مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.



وعندما تطلق فولكس فاجن تفاصيل التسعير الكاملة في الأشهر القادمة، فإننا نتوقع أيضا معرفة المزيد من التفاصيل حول كل الخيارات المتاحة لمستويات التجهيز في السيارة.