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ثقافة جنسية الزوج والزوجة خبراء: الممل والروتين.. شبح يدمر العلاقة الزوجية

ثقافة جنسية

الممل والروتين.. شبح يدمر العلاقة الزوجية
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خبراء: الممل والروتين.. شبح يدمر العلاقة الزوجية

تحتاجان الى الارادة الصالحة والنية الحقيقية والمزاج الإيجابي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-22 10:56:06 A A

قال خبراء في العلاقات الزوجية إن الممل والروتين قد يكون شيئا مدمرا في العلاقة، إذ أن الاعتياد على القيام بالامور نفسها كل يوم هو أمر مزعج للغاية ويفقد الحياة من روح المغامرة والتحدي، وهنا يقع الدور على الطرفين على حد سواء للمبادرة لخلق افكار جديدة وابداعات ومغامرات لكسر حاجز الملل والروتين.



ويلفت الخبراء الى أن الامر قد يكون بسيطا للغاية وغير مكلف على الاطلاق، وكل ما يحتاجه الزوجان هو الارادة الصالحة والنية الحقيقية والمزاج الإيجابي، لابتكار مخططات تعود بالفائدة على الزوجين.

ويشار إلى أن الابحاث حذرت من وقوع الزوجين بحالة من الملل، لأنه حينها ستنقلب الحياة الزوجية الى كابوس مخيف، وروتين قاتل لا يمكن احتماله.

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