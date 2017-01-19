إيران: التخلّي عن الاتفاق النووي لن يكون نهاية العالم وتنتظر ترامب مفاجأة

وزير الخارجية الإيراني:



مواقف ترامب السلبية تصب في مصلحة إيران



محاولة ترامب التخلّي عن الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست لن تكون نهاية العالم

أكّد وزير الخارجية ال إيران ي محمد جواد ظريف أن "بلاده تنتظر تولي الرئيس الامريكي الجديد للحكم في امريكا، قبل أن تصدر الاحكام المسبقة على السياسة الجديدة". وقال ظريف أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه "من الأفضل التريث والانتظار بعض الشيء، خصوصا وانه يتابع الإدارة الأمريكية على مر 40 عاما، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك اوباما المنتهية ولايته لم تكن رائدة في تطبيق الجزء المتعلّق بها في الاتفاق النووي، وهو ما يستوجب الانتظار لنرى ماذا سيفعل ترامب أثناء رئاسته".



محمد جواد ظريف أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس



وشدّد قائلا إن "محاولة ترامب التخلّي عن الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، لن تكون نهاية العالم، وأن مواقف ترامب السلبية تصب في مصلحة إيران". وقال ظريف لوكالة أسوشييتد برس الأميركية: محاولة ترامب التخلّي عن الاتفاق النووي لن تكون نهاية العالم فهو يريد أن يفاجئ الناس، وسيُفاجأ إذا فعل ذلك.



وأشار ظريف إلى أن "إيران ترغب في توسيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وغرب آسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وقال: "لدينا شراكة شاملة مع الصين، واختلافات مع أميركا، لكن أبواب إيران مفتوحة في هذا الشأن أمام علاقات اقتصادية مع أمريكا".