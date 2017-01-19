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معلومات الابراج

حواء..كيف تثيرين اهتمام الرجل العذراء؟
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حواء..كيف تثيرين اهتمام الرجل مولود برج العذراء؟

الرجل العذراء يحب المرأة الكلاسيكية الواثقة من نفسها ويلتفت للعقول الراقية، لذلك أظهري جانبك الذكي أمامه وكوني امرأة عبقرية في حبه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-21 14:14:38 A A

يتميّز الرجل مولود برج العذراء بشخصيته كثيرة التفاصيل فيما يتعلق بالأمور العاطفيّة والحبّ. فبالرغم من أنّه لا يستطيع التعبير عن مشاعره بشكل مثالي، وعادة ما يبدو شخصا محافظا وصعب الفهم. لكن سرعان ما ستكتشفين أنّه صديق رائع وحبيب يمكنك الإعتماد عليه في كل شيء.. تابعي مع العرب.كوم اليوم كيف تثيرين اهتمام الرجل العذراء؟


صورة توضيحية

أولًا عليك أن تعلمي يا عزيزتي أنّ الرجل العذراء يحب المرأة الكلاسيكية الواثقة من نفسها ويلتفت للعقول الراقية، لذلك أظهري جانبك الذكي أمامه وكوني امرأة عبقرية في حبه، وإحرصي على تعزيز ثقته بنفسه وكوني صريحة معه.

يكره هذا الرجل قلة الذوق والشخصيات الأنانية، ولا يتقبل المشاجرة ويميل إلى العند، لذلك تعلمي كيف تتعاملين مع النزاعات. إستمعي له وامنحيه الاهتمام الذي يحتاجه حتى وإن تطلب ذلك التركيز منك على لغة العيون، وأخبريه عن مدى تقديرك اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة. وأخيرًا اعلمي أنّ الرجل العذراء يعرف جيدا كيف يعتني بعائلته، لذلك يجب أن تظهري له اهتمامك بهم، ولا مانع من أن تخططي لزيارة عائلته إن أمكن.

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