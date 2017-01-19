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الحوت في الحبّ: خلّاق ورومانسي ومسؤول
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الحوت في الحبّ: خلّاق ورومانسي ومسؤول وجاهز للتضحية

مولود الحوت خلّاق في الحبّ ولديه قدرة مميزة على اظهار مشاعره للحبيب وشغفه به بطرق مبتكرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-19 18:52:01 A A

يتمتع مولود برج الحوت بصفات رومنسيّة رائعة فهو متطرف في الحبّ، حبيب أكثر من رائع، لكنه يحتاج كثيرًا إلى الآخر كما يخاف من الرفض ما يجعله يعيش حياته العاطفيّة بتوتّر دائم. هو رومنسي جدّاً وجاهز دائماً للتضحية والمسامحة مهما كان جرحه كبيرًا.


صورة توضيحية

مولود الحوت خلّاق في الحبّ ولديه قدرة مميزة على اظهار مشاعره للحبيب وشغفه به بطرق مبتكرة. فإذا كان شريكك من مواليد الحوت فأنت لن تعاني من الروتين في العلاقة لأنّ أفكاره قد تصل إلى حد الجنون فلا تعرفان الممل بل المرح والفرح الدائمين.

يبدي مولود برج الحوت لشريكه الاهتمام، ويسعى دومًا ليخفف عنه ويحمل همومه وقت الحاجة، كما يقدّم له الدعم المعنوي والمادي فالمهمّ بالنسبة إليه أن تزول كل أسباب الحزن عن الشريك. هو حبيب يمكن الإتكال عليه والوثوق بما يقول ويفعل، وقادر على تحمّل المسؤوليات في علاقته العاطفيّة، وفي عمله وبيته ومحيطه.

 

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