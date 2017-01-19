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فنانين فن عربي فيديو.. نادين نسيب نجيم ترقص مع زوجها

فنانين

فيديو: نادين نسيب نجيم ترقص مع زوجها
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فيديو.. نادين نسيب نجيم ترقص مع زوجها

نادين:

انبسطوا وعيشوا وافرحوا ما تخلوا حدا يسرق منكم الضحكة وما تتأثروا بحكي حدا.. الناس بدا تحكي بكل الأحوال

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-23 19:24:06 A A

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فيديو خاص لها على صفحتها الشخصية عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي ترقص الى جانب زوجها هادي أسمر.

وعلقت نادين على مقطع الفيديو، قائلة: "أحلى شيء بالدنيا تكون مبسوط باللي عم تعمله بغض النظر عن كل يالي حواليك، وتكون مرتاح مع حالك ومع ناس بتحبك وبتحبن، انبسطوا وعيشوا وافرحوا ما تخلوا حدا يسرق منكم الضحكة وما تتأثروا بحكي حدا.. الناس بدا تحكي بكل الأحوال".
يذكر بأن نجيم ستخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "الهيبة" مع الممثل السوري تيم حسن.

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