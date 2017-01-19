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أخبار محليات القدس: الشرطة والبلدية تواصلان بالنشاطات التعزيزية

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القدس والقضاء القدس: الشرطة والبلدية تواصلان بالنشاطات التعزيزية
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القدس: الشرطة والبلدية تواصلان بالنشاطات التعزيزية

لوبا السمري:

الاعمال تصب اولا وأخيرا في بوثقة الصالح العام

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-19 09:35:04 A A

قالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة: "تواصل الشرطة بنشاطاتها المختلفة سعيا وراء تعزيز مستوى جودة الحياة العامة عند جميع مواطنينها ومساواتها، وقامت مؤخرا قوات معززة من الشرطة برفقة ممثلين من شتى اقسام بلدية القدس في حملة تعزيزية خدماتية مكثفة طالت حي مخيم شعفاط وتخللتها عمليات تنظيفات مركزة وازاحة قمامة وابعاد اكشاك بيع صغيرة وضعت بصورة غير قانونية على اطراف شوارع رئيسية هناك مشكلة خطرا على السلامة العامة وعابري الطرقات وازاحة يافطات تم رفعها على اعمدة وخيوط كهرباء بصورة خطيرة وغيرها الكثير من ازاحة الشوائب وكذلك الاعمال التي تصب اولا وأخيرا في بوثقة الصالح العام والخاص وعلى حد سواء" إلى هنا نص البيان.

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