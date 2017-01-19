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أخبار محليات شفاعمرو تلتزم بالاضراب تضامنًا مع قرية أم الحيران في النقب

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شفاعمرو والقضاء شفاعمرو تلتزم بالاضراب تضامنًا مع قرية أم الحيران
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شفاعمرو تلتزم بالاضراب تضامنًا مع قرية أم الحيران في النقب

المتابعة أعلنت عن اضراب شامل اليوم الخميس احتجاجًا على الاحداث المأساوية في أم الحيران

من: تامر ايوب - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-19 09:18:29 A A

شهدت مدينة شفاعمرو صباح اليوم الخميس، إضرابًا لا يشمل المدارس، تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة، وذلك للتضامن مع قرية أم الحيران وأهلها في النقب بعد هدم نحو 15 منزلًا من قبل السلطات الإسرائيلية، وتنديدًا بإستشهاد يعقوب أبو قيعان ابن البلدة على يد الشرطة الإسرائيلية.


شفاعمرو هذا الصباح

هذا، وكانت لجنة المتابعة قد أعلنت عن اضراب اليوم الخميس احتجاجًا على الاحداث المأساوية في أم الحيران، والحداد لثلاثة أيام في أعقاب التطورات الأخيرة، بالإضافة لتنظيم مظاهرة قطرية في عرعرة يوم السبت القادم.

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