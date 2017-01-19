كفركنا تلتزم بالإضراب في اعقاب أحداث في أم الحيران

جميع المحلات التجارية وكل المرافق العامة مغلقة تماما

تشهد بلدة كفركنا اليوم الخميس، التزاما تاما بالاضراب الشامل الذي اعلنت عنه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اعقاب هدم المنازل أمس الاربعاء في بلدة ام الحيران واستشهاد المربي يعقوب ابو القعيان، حيث أن جميع المحلات التجارية وكل المرافق العامة مغلقة تماما ولا يشمل ذلك المدارس حيث ذهب الطلاب الى التعليم كالمعتاد.