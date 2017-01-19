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أخبار محليات كفركنا تلتزم بالإضراب في اعقاب أحداث في أم الحيران

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الناصرة والقضاء كفركنا تلتزم بالإضراب في اعقاب أحداث في أم الحيران
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كفركنا تلتزم بالإضراب في اعقاب أحداث في أم الحيران

جميع المحلات التجارية وكل المرافق العامة مغلقة تماما

من: أنور أمارة- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-19 09:18:29 A A

تشهد بلدة كفركنا اليوم الخميس، التزاما تاما بالاضراب الشامل الذي اعلنت عنه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اعقاب هدم المنازل أمس الاربعاء في بلدة ام الحيران واستشهاد المربي يعقوب ابو القعيان، حيث أن جميع المحلات التجارية وكل المرافق العامة مغلقة تماما ولا يشمل ذلك المدارس حيث ذهب الطلاب الى التعليم كالمعتاد.

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