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أخبار محليات المشهد والرينة تتجاوبان مع الإضراب تضامنا مع أم الحيران

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الناصرة والقضاء المشهد والرينة تتجاوبان مع الإضراب
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المشهد والرينة تتجاوبان مع الإضراب تضامنا مع أم الحيران

الإضراب يأتي احتجاجا على عمليات هدم المنازل في بلدة أم الحيران وتضامنا معها وتنديدا بالاعتداء واستشهاد المربي يعقوب ابو القعيان

من: أنور أمارة- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-19 09:18:29 A A

تشهد بلدتي الرينة و المشهد ، منذ ساعات صباح اليوم الخميس اضرابا في مختلف مرافق الحياة فيما ذلك السلطة المحلية ومختلف الخدمات، ويأتي هذا التجاوب لقرار لجنة المتابعة ضمن برامجها احتجاجا على عمليات هدم المنازل في بلدة أم الحيران وتضامنا معها وتنديدا بالاعتداء واستشهاد المربي يعقوب ابو القعيان. وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قد اعلنت الاضراب العام، للجماهير العربية، اليوم الخميس، على أن يشكل كافة مناحي الحياة، بدون أن يشمل جهاز التعليم والمدارس، وذلك احتجاجا على جريمة تدمير المنازل في أم الحيران. وشددت المتابعة على ضرورة الوحدة ورص الصفوف، لصد الهجمة الجديدة التي تعلن الحكومة ضد جماهيرنا، ولن تستثني منها أي منطقة.

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