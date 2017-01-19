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جامعات / مدارس

شفاعمرو والقضاء سمحون تشيد بالمدرسة الشاملة-د في شفاعمرو
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سمحون تشيد بالمدرسة الشاملة-د في شفاعمرو

الزيارة تهدف لإلقاء نظرة على المدرسة الجديدة وآليات العمل بها

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-19 08:35:36 A A

عممت المدرسة الشاملة "د" في شفاعمرو ، بيانا جاء فيه: "أشادت مديرة العامة للمعارف في لواء الشمال أورنا سمحون الخطوات الأولى بافتتاح المدرسة الشاملة "د" في شفاعمرو بما أنجزته خلال الفترة القصيرة وأشادت بطاقمها ووعدت بمواكبتها لما فيه خير لها ولطلابها".


من المكان

وتابع البيان: "وجاءت زيارة سمحون ضمن وفد من المفتشين والمسؤولين في الوزارة ووفد من بلدية شفاعمرو على رأسهم رئيس البلدية أمين عنبتاوي، بهدف إلقاء نظرة على المدرسة الجديدة وآليات العمل بها. وقد استقبل مدير المدرسة ومعلميها وطلابها بكل رُقي وحفاوة من خلال كلمات ترحيبية من قبل الطلاب باللغات الثلاث وتقديم الورود".

ولفت البيان: "وبعدها قدم مدير المدرسة المربي وليد خطيب معروضة بث من خلالها بطاقة هوية المدرسة وانجازاتها منذ بداية العام الدراسي. كما قامت هذه الوفود بتشريف بعض صفوف المدرسة والاشادة بالمنظر العام للصفوف ومستوى الطلاب والتعليم الجاد وتنشئة جيل واعد" الى هنا نص البيان.

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