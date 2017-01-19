الناصرة تتضامن قلبا وقالبا مع أم الحيران.. ملصقات تطالب بانجاح يوم الغضب

أعلنت لجنة المتابعة الحداد لمدة 3 أيام في أعقاب قيام الجرافات الاسرائيلية بهدم البيوت في البلدة

تضامنت مدينة الناصرة اليوم الخميس مع الاضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة مساء أمس احتجاجًا على الاحداث الدموية في أم الحيران واستشهاد يعقوب أبو القيعان، كما وأعلنت لجنة المتابعة الحداد لمدة 3 أيام في أعقاب قيام الجرافات الاسرائيلية بهدم البيوت في البلدة، هذا وتم وضع ملصقات على غالبية المحلات التجارية في مدينة الناصرة تدعو المواطنين وأصحاب المحلات الى انجاح الاضراب والوقوف الى جانب المواطنين في النقب.



الناصرة اليوم