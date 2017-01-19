أم الحيران/ بقلم: د.زياد محاميد

"لا شيء يعجبني.."

لا جادات..لا عمارات...

لا مجمعات ولا الشطآن

"لا شيء يعجبني" ..في الزمنكان

الا رمال تتطاير مع الريح...

في تلال أم الحيران..

"لا شيء يعجبني" ..في الزمنكان

الا تخشيبة وصفائح وإبل عطشان

"لا شيء يعجبني" ..

الا خيل وليل وموقد تتراقص فيه النيران

"لا شيء يعجبني "..

الا مُدرسا عصاميا حبره دمه

صار يقين لكل مرتبك وحَيران

يسمو من اودية وجداول وقيعان

"لا شيء يعجبني" ..في الزمنكان

الا ركام وحطام يُخزِن الحب والصبر

على سفوح أم الحيران...

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