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أخبار محاكم وجنائيات إضراب في بلدات وادي عارة تضامنا مع أم الحيران واستنكارا لسياسة نتنياهو

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وادي عارة إضراب في بلدات وادي عارة تضامنا مع أم الحيران
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إضراب في بلدات وادي عارة تضامنا مع أم الحيران واستنكارا لسياسة نتنياهو

طاهر سيف:

نتنياهو وحكومته اليمينية يقومون بتنفيذ مخطط سياسي خطير يهدف الى ترحيل وترهيب الجماهير العربية

من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-19 08:34:13 A A

تشهد بلدات وادي عارة منذ صباح اليوم، إضرابا شاملا في مختلف المؤسسات الرسمية والجهات مقدمة الخدمات، باستثناء المدارس ورياض الأطفال. ويأتي هذا الاضراب والتجارب التزاما بقرار لجنة المتالعة بإعلان الاضراب اليوم الخميس إثر الأحداث الدامية وعمليات الهدم التي شهدتها بلدة أم الحيران يوم أمس الأربعاء.


طاهر سيف

وحيا طاهر سيف عضو قيادي أبناء البلد، الجماهير العربية في وادي عارة والجليل والمثلث والنقب على وقفتهم الوطنية في ظل الهجمة الشرسة التي يستمر نتنياهو باتباعها ضد الجماهير العربية من خلال عمليات الهدم يوميا بحجة البناء غير المرخص واستمرار الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية الامر الذي يؤكد أن نتنياهو وحكومته اليمينية يقومون بتنفيذ مخطط سياسي خطير يهدف الى ترحيل وترهيب الجماهير العربية، وقال: الجماهير العربية بحاجة الى حماية دولية في ظل سياسة العصابات التي يتبعها نتنياهو".
 

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