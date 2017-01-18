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السلطات المحلية

المثلث الجنوبي بلدية الطيرة تُندد بحملة الهدم في أم الحيران
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بلدية الطيرة تُندد بحملة الهدم في أم الحيران وتُقرر الالتزام بالحداد

بلدية الطيرة عبّرت عن أسفها وصدمتها لحادثة قتل المربي يعقوب أبو القيعان التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذها لأوامر الهدم المُعتمدة من قبل الحكومة الاسرائيلية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-18 20:48:03 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من حارث عيسى جاء فيه جاء فيه: "نددت بلدية الطيرة مساء اليوم الأربعاء 18/1/2017 بالحملة الممنهجة التي تمارسها الحكومة على القرى والمدن العربية، المتمثلة بسياسة هدم المنازل وتشريد المواطنين غير آبهة لمصيرهم ومصير أطفالهم، وقد دعت بلدية الطيرة خلال جلسة الإدارة اليوم مساءً في مبنى البلدية بحضور رئيسها المحامي مأمون عبد الحي جميع المواطنين في المدينة، إلى الإضراب العام والشامل غداً الخميس 19/1/2017 في جميع المرافق العامة والمؤسسات والمحلات التجارية الخاصة والعامة في المدينة، والتضامن الكلي مع قرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، التي قررت اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام والأضراب الشامل والكامل في القرى والمدن العربية باستثناء المؤسسات التعليمية، وذلك على أثر هدم البيوت والأملاك في قرية أم الحيران في النقب، والتي أدت إلى مقتل المربي يعقوب أبو القيعان من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية واصابة عضو الكنيست العربي أيمن عودة".


واضاف البيان: "بلدية الطيرة عبّرت عن أسفها وصدمتها لحادثة قتل المربي يعقوب أبو القيعان التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذها لأوامر الهدم المُعتمدة من قبل الحكومة الاسرائيلية، والتي أتت إثر التحريض العلني من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المتمثل بدعم استيطان اراض عربية محتلة في الضفّة الغربية من جهة، وتهجير العرب هنا من أرضهم وممتلكاتهم تحت ذرائع مختلفة من جهة أخرى. وقد نددت البلدية بالسياسة العامة لأجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية التي تسارع لاستخدام السلاح عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب ضاربين عرض الحائط بحقوقهم القانونية في الحياة والمساواة، مطالبةً الجميع بالوقوف صفاً واحداً، ورصّ الصفوف وعدم منح أي فرصة لكل الذين يريدون تفتيت العزائم وشرذمة وحدة الموقف والقرار أمام هذه الحملة الشرسة. وقد ناشدت جميع المواطنين في المدينة الالتزام بالإضراب العام والذي يشمل البلدية وجميع المُؤسسات والمرافِق باستثناء جميع المدارس والمرافق التعليمية، على أن يتمّ تخصيص أول ساعتين لفعاليات خاصة وشرح للأحداث التي تجري بهذا الخصوص". 

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