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علي غنايم لـ arabTV: لم نقتل داني كاتس واعترفنا بذلك من شدة التعذيب

علي طراد غنايم:

انا لم أقتل وسجنا ظلمًا



إعترفنا من شدة التعذيب .. وكان من الممكن أن اقول أني قتلت والدي من كثرة التعذيب



طلبوا منا ان نتأسف ليخففوا عنا مدة الحكم .. ولكن على ماذا نتأسف ونحن لم نفعل شيء ؟

قلت لوالد داني كاتس، اقسم "بالكيبا" التي ترتديها اني أنا من قتلت إبنك ومستعد أن يحكموني إعدام .. قال لي لا لن أحلف ، وقال في المحكمة لا استطيع ان أقول انهم قتلوا .. الضابط قال لي هكذا



كنت اهدأ وأرتاح عندما أسمع صوت أولادي وانا في السجن عن طريق الهاتف

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-19 09:28:56 A نشر: 2017-01-19 09:28:56 A