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فنانين فن عربي نادين نسيب نجيم ترد على الانتقادات بإعادة نشر الفيديو!

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نادين نجيم ترد على الانتقادات بإعادة نشر الفيديو
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نادين نسيب نجيم ترد على الانتقادات بإعادة نشر الفيديو!

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-21 14:15:45 A A

طالت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الكثير من الانتقادات بعد نشرها لشريط فيديو مصوّر، وهي ترقص في حفلة خاصة برفقة أصدقائها، وكان ردّها على جميع الانتقادات أن عادت بنشر الفيديو مرّة أخرى لتؤكد على أنّها لم تفعل ما يعيب أو ما يجعلها تخجل من نفسها، كل ما في الأمر أنها سعيدة وشاركت محبيها ببعض لحظات السعادة.

حيث كتبت نجيم على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصّور الانستجرام: "أحلى شي بالدني تكون مبسوط باللي عم تعملوا بغض النظر عن كل يلي حواليك وتكون مرتاح مع حالك ومع ناس بتحبك و بتحبن. انبسطوا وعيشوا وافرحوا ما تخلوا حدا يسرق منكم الضحكة وما تتأثروا بحكي حدا.. الناس بدا تحكي بكل الأحوال". 

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