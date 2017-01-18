شاب: حبيبتي خيّرتي بينها وبين التدخين ولا أعرف كيف أغير رأيها

جاء في الرسالة:

وصلت لمرحلة حاسس حالي تعبان كثير وعم بنهار شوي شوي لانه ضغط التعليم كبير جدا جدا وخايف افشل فيه

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الرسالة كالتالي:

مرحبا.. انا شاب عمري 22 عاما اتعلم واعمل وافكر في الارتباط الرسمي خلال عام او عامين بالاكثر.. انا احب شابة عمرها 20 وعلاقتي بها جيدة جدا لكنها مصرة على ان اترك التدخين، حتى انها وصلت لدرجة خيّرتي بينها وبين التدخين ولا أعرف كيف أغير رأيها او اقنعها بانني احبها كثيرا ولا اريد ان استغني عنها .. لكنني ابضا لا اريد ان اترك التدخين!!!

صورة توضيحية

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