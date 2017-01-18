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مجتمع قصة من الحياة شاب: حبيبتي خيّرتي بينها وبين التدخين ولا أعرف كيف أغير رأيها

مجتمع

شاب: حبيبتي خيّرتي بينها وبين التدخين
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شاب: حبيبتي خيّرتي بينها وبين التدخين ولا أعرف كيف أغير رأيها

  جاء في الرسالة:

وصلت لمرحلة حاسس حالي تعبان كثير وعم بنهار شوي شوي لانه ضغط التعليم كبير جدا جدا وخايف افشل فيه 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-21 14:11:50 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا.. انا شاب عمري 22 عاما اتعلم واعمل وافكر في الارتباط الرسمي خلال عام او عامين بالاكثر.. انا احب شابة عمرها 20 وعلاقتي بها جيدة جدا لكنها مصرة على ان اترك التدخين، حتى انها وصلت لدرجة خيّرتي بينها وبين التدخين ولا أعرف كيف أغير رأيها او اقنعها بانني احبها كثيرا ولا اريد ان استغني عنها .. لكنني ابضا لا اريد ان اترك التدخين!!!

صورة توضيحية

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