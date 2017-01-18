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مجتمع قصة من الحياة شابة: اعترفت لزميلي في العمل بحبي له ولكته رفضني..أكاد أموت خجلًا

مجتمع

شابة: اعترفت لزميلي في العمل بحبي له ولكته رفضني
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شابة: اعترفت لزميلي في العمل بحبي له ولكته رفضني..أكاد أموت خجلًا

جاء في الرسالة:

 متوقعتش ردة فعله تكون باردة لهالدرجة وانه يرفضني وحتى انه معبرنيش شيلي!

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-20 07:56:57 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

سلام للجميع .. انا مش عارفة كيف ممكن ابلش ومن كتر الخجل حاسة حالي بدي أموت.. باختصار، انا من فترة قريبة اعترفت لزميل معي بالشغل بحبي له وصارحته بمشاعري، بس متوقعتش ردة فعله تكون باردة لهالدرجة وانه يرفضني وحتى انه معبرنيش شيلي!!! بتمنى الارض تنشق وتبعلني وحتى بفكر اترك الشغل كمان .. شو رايكم؟! 


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