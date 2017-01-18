شابة: اعترفت لزميلي في العمل بحبي له ولكته رفضني..أكاد أموت خجلًا

جاء في الرسالة:

متوقعتش ردة فعله تكون باردة لهالدرجة وانه يرفضني وحتى انه معبرنيش شيلي!

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الرسالة كالتالي:

سلام للجميع .. انا مش عارفة كيف ممكن ابلش ومن كتر الخجل حاسة حالي بدي أموت.. باختصار، انا من فترة قريبة اعترفت لزميل معي بالشغل بحبي له وصارحته بمشاعري، بس متوقعتش ردة فعله تكون باردة لهالدرجة وانه يرفضني وحتى انه معبرنيش شيلي!!! بتمنى الارض تنشق وتبعلني وحتى بفكر اترك الشغل كمان .. شو رايكم؟!



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