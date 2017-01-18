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شباب وصبايا نصائح رجالية إليك اسرار البدلة الرسمية من نجوم الاناقة

شباب وصبايا

إليك اسرار البدلة الرسمية من نجوم الاناقة
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إليك اسرار البدلة الرسمية من نجوم الاناقة

عزيزي.. 

إياك والقميص ذات الكمين القصيرين. هذا لا ينسجم مع قواعد البدلة الرسمية. إذا كنت تشعر بالحر، هذا لا يعني إمكان التفريط بألف باء الاناقة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-01-19 14:58:48 A A

مهما تبدلت الموضة، تبقي هناك مجموعة من القواعد الثابتة التي تجعل الرجل يطل بأناقة مطلقة. نرى العديد من النجوم يتألقون على السجادات الحمراء، صحيح أنّ السر يكمن في القصة والخامة، لذها من المفضل دائمًا إختيار بدلة تحمل ختم علامة عالمية. كما وهناك أيضًا مجموعة من القواعد التي يهملها عدد كبير من الرجال، وهي كالآتي..

المقاس صحيح ان أصحاب القوام الممشوق يتمتعون بإطلالة مميزة، لكن هذا لا يعني إهمال التفاصيل. يمعنى آخر، عند اختيار بدلة رسمية، عليك ان تكون مزعجا في عملية التأكد من التفاصيل. لذلك يمكن ان تستعين بخياط، لكي يقوم بإجراء تعديلات صغيرة جدا، لجعل البدلة تبدو مخاطة تحت الطلب. هذا يشمل الكتفين والساقين والخصر.

القميص
 إياك والقميص ذات الكمين القصيرين. هذا لا ينسجم مع قواعد البدلة الرسمية. إذا كنت تشعر بالحر، هذا لا يعني إمكان التفريط بألف باء الاناقة. يمكن حينها ان تختار خامة صيفية. كذلك عند اختيار القميص، احرص على جعل الكمين اطول بسنتيمترين من كمّي السترة.

الاكسسوار
إذا اردت الحصول على زيّ مكتمل، فلا تهمل الاكسسوارات من الازرار الى ربطة العنق او عقدة الفراشة وصولا الى منديل الجيب.

اللون
 إذا كانت المناسبة رسمية جدا، وإذا كنت غير أكيد من اللون الذي يناسب بشرتك فتجنب المجازفات واحرص على اختيار بدلة سوداء تتمتع بلمسات من الساتان عند مستويات ياقة السترة او الجعبات.

الجوارب
 إياك والجوارب البيضاء او الملونة مع البدلة الرسمية، على الجوارب ان تكون سوداء من الحرير الناعم وعالية لكي لا تبرز ساقيك.

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