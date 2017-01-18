تعرّفوا على سيارة 2018 BMW 7 داكنة كالليل

زوّدت مقصورات السيارات الثلاث بعجلة قيادة جديدة التصميم وتفاصيل كرومية وتطريز مزدوج على لوحة العدادات

رغم أن التصميم مشابه للسابق، ولكن هناك تغييرات تجعل المصابيح أقرب لمصابيح موديل السيارة التجريبي في 2012، فيما تأتي سيارة 2018 BMW 7 بمداخل هواء مطورة على الصادم الأمامي وتعديلات خلفية أخرى ولونين جديدين هما أزرق روك سنابر والبرتقالي غروب الشمس مع عجلات ألومنيوم 18 و19 بوصة جديدتين في التصميم بما يكمل تصميم السيارة الخارجي.





كما زوّدت مقصورات السيارات الثلاث بعجلة قيادة جديدة التصميم وتفاصيل كرومية وتطريز مزدوج على لوحة العدادات مع 3 ألوان جديدة للفرش و3 أنواع جديد من الخطوط. كما طوّرت الشركة النظام الترفيهي والعدادات لتشبه أقرب لأودي، فيما تحمل السيارة تعليق أقوى وقيادة أكثر رياضية بدون تأثير على الراحة ليس فقط للموديلات العادية ولكن للموديلات المزودة بخيار M Sport وتعليق متكيف.