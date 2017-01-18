قام بتنظيم المؤتمر مفتشة الموضوع نوريت جيل ومرشدة الموضوع نورا فران

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه :" أقيم في نهاية الأسبوع الماضي في كلية اورط براودة – كرمئيل مؤتمر للمدارس المعززة للصحة في لواء الشمال .مديرة اللواء دكتور اورنا سمحون قالت أن لواء الشمال وضع موضوع الصحة كهدف اجباري وهو الان متقدم بعدد المدارس التي تنضم لهذا المشروع في كل سنه ولأول مرة حازت خمس مدارس بأعلى تدريج ثلاث نجوم مستديمة .





واضاف البيان :" دافيد جورائيلي المتحدث باسم الوزارة أكد حضور 250 مشترك في المؤتمر من مفتشين , مدراء مدارس ,مدراء اقسام معارف ,ومركزي صحه في المدارس. خلال المؤتمر تم توزيع 159 شهادة للمدارس العربية واليهودية.أحمد بدران مفتش اللواء بارك للمدارس الفائزة وأكد أهمية التربية الصحية وتذويتها لدى الطلاب واعتماد نهج حياة صحي لديهم. وشكر مفتشة الموضوع نوريت جيل ومرشدة الموضوع نورا فران على هذا الإنجاز وتفانيهم بالعمل" .



وتابع البيان :"دكتور ميخال كوهين دار (طبيبة لواء الشمال) خصصت في محاضرتها عن وباء القرن ال 21 وتطرقت الى موضوع التدخين في الوسط العربي وأكدت أهمية تشجيع التربية الصحية في المدارس.مفتشة موضوع الصحة في لواء الشمال السيدة نوريت جيل أشارت الى أهمية وجود سياسة تعزيز الصحة في المدارس وتصميم الثقافة الصحية السلوكية وتطبيق نمط حياة صحي بين الأطفال وذلك باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة, والأطفال هم عوامل التغيير الرئيسية في العائلة والمجتمع.خلال المؤتمر تم تفعيل المشاركين بعرض مع الحزام المطاطي تقدمه من وزارة الصحة بتوجيه من معلمة الرياضة رنا داوود مدرسة بير الأمير -الناصرة .

في نهاية البرنامج وزعت الشهادات للمدارس على يد مفتش اللواء احمد بدران والمفتش احمد عبد الرحمن , المفتش عمر حجوج , المفتش توفيق زعرورة , دكتور سميره عبيد من وزارة الصحة ودكتور دار طبيبة اللواء.قام بتنظيم المؤتمر مفتشة الموضوع نوريت جيل ومرشدة الموضوع نورا فران".