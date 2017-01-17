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استنكار في كفرقاسم بعد الاشتباه بالشاب محمد طه باغتصاب طفلة يهودية

سكان بلدة كفرقاسم:



كل ما ذكر من شبهات هي عارية عن الصحة ولا أساس لها بتاتًا وأن الحديث يدور عن شاب خلوق وإبن للحركة الاسلامية وهو يحترم الجميع وعلاقته طيبة مع الاخرين



رئيس بلدية كفرقاسم المحامي عادل بدير:



نستنكر مثل هذه الاعتقالات التي نعتبرها عشوائية فلا احد يصدق رواية الشرطة لان الشاب المعتقل انسان نظيف وقمة في الاخلاق



كما يبدو ان الشرطة تحاول ان تخلق اجواء غير مريحة داخل البلدة لاسباب لا نقبلها ولا باي شكل من الاشكال

تعقيب الشرطة:



تم اليوم تمديد إعتقال المشتبه والتحقيقات لا تزال جارية

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-18 07:26:56 A نشر: 2017-01-18 07:26:56 A