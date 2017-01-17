سلطان الهيب: لن اتنازل عن ترشيحي لرئاسة مجلس الزرازير وانا الرئيس القادم

سلطان الهيب المرشح لرئاسة المجلس المحلي بيت زرزير:



اقول بلسان عربي فصيح للقاصي والداني انني رئيس المجلس المحلي القادم بإذن الله وكل هذه الاشاعات الكاذبة ستذروها الرياح وستتبخر لانها مجرد اكاذيب ، وكل ما بُني على باطل فهو باطل والله الموفق والمستعان لما فيه خير ورقي ومستقبل افضل لنا جميعاً

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من من سلطان الهيب المرشح لرئاسة المجلس المحلي بيت زرزير جاء فيه: "كما عهدتموني ومنذ اكثر 30 عاماً، كنت دائماً وابداً وبتوفيق من المولى القدير سباقاً في احقاق الحق، ومناضلاً من اجل نيل حقوقنا التي كانت معدومه تقريباً يوم كنا تحت نفوذ المجلس الاقليمي عيمق يزرعئيل ، حيث كان المجلس الاقليمي يتعامل مع قرانا العربية البدوية على اننا مواطنون من الدرجه الثانية وحتى الثالثة ، وفي كل نواحي الحياة ، حتى تكللت جهودنا بالحصول على مجلس محلي مستقل في بيت زرزير عام 1996، وتطوير بلدنا في كافه نواحي الحياة وكل ذلك بفضل من الله تعالى وبهمه الشرفاء من ابناء بلدنا الحبيبة بيت زرزير، حتى اصبحت بلدنا في مطاف البلدان المتطورة والراقية وفي كل المجالات ".





واضاف البيان :" لذلك ومن اجل دفع عمليه التقدم والرقي ونزولاً عند رغبه الكثيرين الكثيرين من ابناء بلدنا فقد قررت الترشح لرئاسة المجلس المحلي ولعضويه المجلس في الدوره القادمة بإذن الله تعالى ، وهذا قرار لا رجعه عنه ابداً ابداً " .وكما تعلمون فإنني وبما املكه من مصداقيه وماضي مشرف في خدمة ابناء بلدي الحبيبة بيت زرزير والتفاف الغالبية الساحقة من ابناء بلدنا حولي ، وكما يعلم الجميع ومنذ ان كنت استاذاً ومربياً في المدرسة الثانوية بيت زرزير ولمده عشر سنوات متواصلة مروره بتبوئي منصب سكرتير المجلس وبعدها مهندس المجلس واليوم كمدير لقسم الهندسة والترخيص في المجلس المحلي والناطق الرسمي بلسان المجلس المحلي ، حيث وقفت دائماً الى جانب ابناء بلدي دون تمييز عشائري ومادي وفؤوي ، وما تم انجازه وما زال من مشاريع عملاقة تصب دائماً في مصلحه الجميع ".



وتابع البيان :" كما يعلم الجميع اعلنت ترشحي لرئاسة وعضوية المجلس للدورة القادمة قبل عده اشهر, ولذلك فانه ، هناك مَنْ يرى في ترشحي والشعبية التى املكها بين ابناء بلدي ، فانه هناك من يرى في ذلك خطراً داهماً عليه وعلى امكانية فوزه اذا ما رشح نفسه ، لذلك نراهم يدسون الدسائس الرخيصة والكذب على لساني ، بقولهم ان قد تنازلت لفلان او علان وكأني دميه او حجر شطرنج يحركونني في الاعيبهم ، واقول بلسان عربي فصيح للقاصي والداني انني رئيس المجلس المحلي القادم بإذن الله ، وكل هذه الاشاعات الكاذبة ستذروها الرياح وستتبخر لانها مجرد اكاذيب ، وكل ما بُني على باطل فهو باطل ، والله الموفق والمستعان لما فيه خير ورقي ومستقبل افضل لنا جميعاً .اخوكم وابنكم سلطان هيب ابو منصور ".