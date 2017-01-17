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رياضة وشباب رياضة عالمية ​مدرب سيلتا فيجو يتحدى ريال مدريد: نستطيع كتابة التاريخ من جديد لإقصائهم

رياضة وشباب

​مدرب سيلتا فيجو يتحدى ريال مدريد
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​مدرب سيلتا فيجو يتحدى ريال مدريد: نستطيع كتابة التاريخ من جديد لإقصائهم

إدواردو توتو بيريزو:

ريال مدريد فريق لديه ضعف ميزانيتنا وضعف تاريخنا ولكن نحن نثق في أنفسنا وأننا قادرون على كتابة شيء من التاريخ وإقصاؤهم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-18 07:26:56 A A

قام الأرجنتيني إدواردو توتو بيريزو ، مدرب سيلتا فيجو، بمطالبة لاعبيه التحلي بالشجاعة في مواجهة تحدي إقصاء منافسه ريال مدريد، الذي وصفه بأنه "أفضل فريق في العالم"، من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.


إدواردو توتو بيريزو

وقال بيريزو، في المؤتمر الصحفي عشية لقاء الذهاب المقرر يوم الأربعاء: "ينبغي معرفة أن المباراة لن تنتهي غدًا، والفريق يجب أن يدرك أنه ينتظرنا شوط ثانٍ في فيجو (مباراة العودة)، وينبغي أن نصل لهذا الشوط الثاني ولدينا خيارات التأهل للدور التالي".

وأوضح المدرب أن الميرينجي الذي يدربه الفرنسي زين الدين زيدان فريق "فتاك" في الهجوم، ولذلك سيحتاج سلتا فيجو للدفاع بشكل "جيد جدا"، ومعرفة أنه "سيعاني"، لأن "فريق ريال مدريد لا ينقصه شيء كي يبدع، ويسجل (الأهداف) بسهولة كبيرة بسبب القدرات الفردية للاعبيه".

وأضاف أن "ريال مدريد فريق لديه ضعف ميزانيتنا وضعف تاريخنا، ولكن نحن نثق في أنفسنا وأننا قادرون على كتابة شيء من التاريخ وإقصاؤهم"، مبرزا كذلك أهمية لاعب ارتكاز الملكي، البرازيلي كاسيميرو، في خطة اللعب التي يعتمد عليها زيدان "إنه لاعب يؤدي أفضل من زملائه، ويعطي شكلا للفريق".

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