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كوكتيل غرائب وطرائف فيديو: رجل صيني ينال شهرة بعد تقليده حركات مايكل جاكسون

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فيديو: صيني ينال شهرة بعد تقليده جاكسون
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فيديو: رجل صيني ينال شهرة بعد تقليده حركات مايكل جاكسون

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-23 12:30:49 A A

أثار رجل صيني يدعى لانغ شين ويبلغ من العمر 53 عاماً في مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ، شمال شرق الصين، إعجاب الكثيرين عندما قام بتقليد ملك موسيقى البوب الراحل، مايكل جاكسون، في عدد من رقصاته. وانغ الذي يعمل حارساً في معهد وشنانغ للموسيقى يظهر في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل، وهو يؤدي رقصة على أنغام أغاني جاكسون في حمام للرجال، بينما قام عدد من الحضور بإلتقاط صور للمسن الصيني.
وانغ شين قال: "أول مرة شاهدت رقصات مايكل جاكسون كان في عام 2010. كنت أشاهد التلفاز، وكان أطفالي يلعبون على جهاز الكمبيوتر، وعندما شاهدت فيديو مايكل جاكسون، وهو يؤدي رقصته الشهيرة "السير على القمر أصبحت مفتوناً بذلك".

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