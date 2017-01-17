هذا ما طلبه راغب علامة من تركيا بعد إلقاء القبض على السفاح

راغب علامة للحكومة التركية:

على الدولة التركية ان تدعو كل من أصيب وأهل ضحايا جريمة اسطنبول الارهابية أن يشاهدوا محاكمة وإعدام هذا السفّاح في ساحة عامة

علق الفنان اللبناني راغب علامة على خبر القاء القبض على الارهابي الذي نفذ هجوم ليلة رأس السنة في مطعم "رينا" في اسطنبول التركية، وأودي عدد من الأبرياء وأوقع جرحى بين الموجودين، حيث كتب على حسابه الشخصي عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبا الدولة التركية بغعدام المجرم أمام الجرحى وأهل الضحايا الذين سقطوا في تلك الليلة.

ونشر راغب صورة منفذ الاعتداء وعلق عليها قائلاً :"على الدولة التركية ان تدعو كل من أصيب وأهل ضحايا جريمة اسطنبول الارهابية أن يشاهدوا محاكمة وإعدام هذا السفّاح في ساحة عامة".

كما وقام راغب علامة بنشر صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي الانستقرام، خلال زيارته لمصابة ابنة صديقه.