واتساب تحل مشكلة التنبيهات في نظام أندرويد

إشتكى عدد كبير من المستخدمين الذين حصلوا على تحديث أندرويد 7.0، من مشاكل في نظام تنبيهات واتسآب، كظهور الرسالة الأخيرة فقط

حلت واتسآب مشكلة التنبيهات التي واجهها مستخدمو التطبيق على نظام التشغيل أندرويد بالإصدار نوجات 7.0.





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إشتكى عدد كبير من المستخدمين الذين حصلوا على تحديث أندرويد 7.0، من مشاكل في نظام تنبيهات واتسآب، كظهور الرسالة الأخيرة فقط من المحادثة في التنبيهات، وعند استخدام الرد السريع ستختفي الرسالة المرسلة فور وصول رسالة أخرى من الطرف الثاني.

والسبب الرئيسي لظهور هذه المشكلة هو تجاهل واتسآب في تحديثها الأخير التعليمات التي وضعتها جوجل لمساعدة التطبيقات في الاستفادة بشكل كامل من نظام التنبيهات الجديد في الإصدار الأخير من نظام أندرويد.