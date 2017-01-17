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تكنولوجيا هواتف ذكية واتساب تحل مشكلة التنبيهات في نظام أندرويد

تكنولوجيا

واتساب تحل مشكلة التنبيهات في نظام أندرويد
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واتساب تحل مشكلة التنبيهات في نظام أندرويد

إشتكى عدد كبير من المستخدمين الذين حصلوا على تحديث أندرويد 7.0، من مشاكل في نظام تنبيهات واتسآب، كظهور الرسالة الأخيرة فقط

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-18 07:26:56 A A

حلت واتسآب مشكلة التنبيهات التي واجهها مستخدمو التطبيق على نظام التشغيل أندرويد بالإصدار نوجات 7.0.


صورة توضيحية

إشتكى عدد كبير من المستخدمين الذين حصلوا على تحديث أندرويد 7.0، من مشاكل في نظام تنبيهات واتسآب، كظهور الرسالة الأخيرة فقط من المحادثة في التنبيهات، وعند استخدام الرد السريع ستختفي الرسالة المرسلة فور وصول رسالة أخرى من الطرف الثاني.

والسبب الرئيسي لظهور هذه المشكلة هو تجاهل واتسآب في تحديثها الأخير التعليمات التي وضعتها جوجل لمساعدة التطبيقات في الاستفادة بشكل كامل من نظام التنبيهات الجديد في الإصدار الأخير من نظام أندرويد.

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