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فنانين فن عربي نوال الزغبي: طلاقي سيتمّ رسمياً بين شهر واخر

فنانين

نوال الزغبي: طلاقي سيتمّ رسمياً بين شهر واخر
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نوال الزغبي: طلاقي سيتمّ رسمياً بين شهر واخر

نوال الزغبي: 

أريد أن أعيش كامرأة إلى جانبها رجل وليس العكس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-18 07:26:56 A A

صرّحت الفنانة نوال الزغبي أنّ المرأة يجب أن تكون قوية أمام الرجل حتى لا يضيع حقها وقالت "أنا آخذ حقي بيدي"، كاشفة أن طلاقها من زوجها إيلي ديب سيتم رسمياً بين شهر وآخر، مؤكدة أنها لا تفكر بالزواج مطلقاً. وقالت إنّ المرأة عندما تأخذ قراراً بالانفصال عن زوجها فهذا يكون نابعاً من رغبتها في الشعور بالحرية، مؤكدة أنها لا تطمح بالزواج مرة ثانية وتفكيرها بعيد من هذا العالم، وقالت: "مش عايزة رجالة خالص، الرجل لا بقدم ولا بأخر".



ولفتت إلى أنها تتولى مسؤولية تربية أولادها ولا تنتظر أن تعتمد على أحد، بدون أن ترفض فكرة دخول الرجل في حياتها ضمن أحاسيس معينة انطلاقاً من حاجتها إلى الأمان والحب والحنان، مضيفة: " أريد أن أعيش كامرأة إلى جانبها رجل وليس العكس".
وأشارت الزغبي إلى أن الرجل الشرقي ينزعج من تتويج زوجته كنجمة، وقالت: "الرجل الشرقي يحب أن يكون هو النجم في الزواج". وفي موضوع الخيانة، أكدت أنها لا يمكن ان تغض النظر إذا علمت بخيانة زوجها على اعتبار أنّ هناك شيئاً انكسر ولا يمكن اصلاحه.

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