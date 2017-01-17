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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك 014 بيزك بينليئومي في حملة خاصة

اسواق العرب

014 بيزك بينليئومي في حملة خاصة
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014 بيزك بينليئومي في حملة خاصة

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-17 11:06:28 A A

014 بيزك بينليئومي، الشركة المتصدرة في سوق المكالمات الدولية أيضًا في الوسط العربي، تستمر في عرض أفضل الاسعار للدول العربية، الولايات المتحدة، كندا واوروبا وتستعد بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة مع امتياز خاص للوسط العربي: 140 دقيقة مكالمة هدية لمختلف الارقام الارضية في خارج البلاد.


من بين الدول المشاركة في الامتياز: مصر، لبنان، الاردن، سوريا، العراق، الكويت، المملكة السعودية، عُمان، الامارات، البحرين، قطر، ايران، الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ايطاليا، التشيك، ألمانيا وغيرها.
حسب أقوال أساف أفيف، نائب المدير العام للتسويق في بيزك بينليئومي "كجزء من الاستثمار المستمر في بيزك بينليئومي بشكل عام وفي الوسط العربي بشكل خاص، قررنا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة منح زبائننا امتياز خاص للاتصال الى خارج البلاد. في اطار الامتياز يمكن للزبائن معايدة عائلاتهم القاطنين بعيدًا عنهم بمناسبة السنة الجديدة وبسعر مناسب ومربح بشكل خاص".
. يمكن الاستفادة من دقائق الامتياز حتى تاريخ 9.03.2017 .
ع.ع.

 

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