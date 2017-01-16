تعبيد وتطوير شوارع جديدة في الشبلي

زيدان سلفيتي، نائب رئيس المجلس قام بجولة في أماكن العمل وأثنى على عمل المقاولين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مجلس الشبلي ام الغنم المحلي جاء فيه :" يستمر المجلس المحلي الشبلي أم الغنم بتطوير البلدتين في كافة المجالات، وفي الفترة الأخيرة أنجزت وتنجز أعمال تطوير عديدة في الشوارع.قامت الطواقم هذا الأسبوع بتعبيد شارع المسجد والمدرسة الابتدائية في قرية عرب الشبلي، وأيضًا أنهمت الطواقم العمل على تعبيد وتجهيز دوار حارة "الدولة" في عرب الشبلي أيضًا".



زيدان سلفيتي، نائب رئيس المجلس قام بجولة في أماكن العمل وأثنى على عمل المقاولين.وبدوره رئيس المجلس نعيم شبلي أكد أن المجلس مستمر بالتطوير، وبتعبيد الشوارع وتجهيزها، مشددًا على أهمية المظهر اللائق للقرية لخدمة أهلها، هذا بالإضافة لكون المجلس يعمل على جلب ميزانيات جديدة لتطوير السياحة فيها.