خسارة الاخاء الناصرة أمام متذيل اللائحة مكابي شعرايم بهدفين لهدف

أبعد قلب دفاع النصراويين جال سبير بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع

خسر فريق مكابي الاخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام متذيل اللائحة فريق مكابي شعرايم بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد نس تسيونا ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الممتازة.







وتفوق الفريق النصراوي بعد عشر دقائق عن طريق اللاعب علي خطيب، الا أن الفريق الخصم أحدث المنقلب خلال دقيقتين في الشوط الثاني، حيث أدرك ايلان رانكوفيتش التعادل في الدقيقة الرابعة والسبعين. وبعد ذلك بدقيقتين أحدث ايال دنين المنقلب. وأبعد قلب دفاع النصراويين جال سبير بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.