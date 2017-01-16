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سيارات جديد السيارات Opel Mokka X 2017 المتألقة تأتي بقوة جديدة

سيارات

Opel Mokka X 2017 بقوة جديدة
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Opel Mokka X 2017 المتألقة تأتي بقوة جديدة

الفرش الداخلي تم منحه شكلاً حيوياً كما تم دمج هيكل الواجهة الأمامية الخاص بسيارة آسترا الجديدة من أوبل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-17 15:55:35 A A

في الداخل، يمكن للركاب الاستمتاع براحة استثنائية مع سيارة Opel Mokka X 2017 من خلال المقاعد عملية الموضع وتم اعتمادها بشكل مستقل من قبل خبراء آيه جي آر لصحة الظهر.



إن الفرش الداخلي تم منحه شكلاً حيوياً كما تم دمج هيكل الواجهة الأمامية الخاص بسيارة آسترا الجديدة من أوبل بشكل انسيابي لمظهر وشعور عصريين. وعلى رأس لائحة ميزات الاتصال في موكا إكس الجديدة، تبرز تقنية آبل كاربلاي. إن تقنية عرض الهاتف هذه، تمكن مستخدمي الآيفون من عرض بعض التطبيقات والاستخدامات في هواتفهم على نظام المعلومات والترفيه في السيارة. إن الدمج السهل بين الهاتف والسيارة يمنح للركاب القدرة على التحكم السهل بتطبقات ومزايا هواتفهم عبر شاشة اللمس الخاصة بنظام المعلومات والترفيه في السيارة، أو من خلال الأوامر الصوتية.

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