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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك تشكيلة إكسسوارات كريزي لاين لتبدين بأبهى حلة

اسواق العرب

تشكيلة إكسسوارات كريزي لاين لتبدين بأبهى حلة
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تشكيلة إكسسوارات كريزي لاين لتبدين بأبهى حلة

 شبكة "كريزي لاين" قد أطلقت حملة خاصة على مجموعة الجزادين بتخفيض بقيمة 50%

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-16 16:54:19 A A

تعتبر مهمة الخروج من المنزل في فصل الشتاء لمكان العمل او لمقابلة الأصدقاء ولأي مناسبة أخرى من المهام المركبة والتي تحتاج الى التهيؤ المسبق بكل ما يتعلق بالمظهر المتكامل واللائق، حيث تعرض شبكة "كريزي لاين" تشكيلة من الإكسسوارات المختلفة والتي من شأنها أيضا ان تضيف رونقا خاصا لأناقة مميزة.



تتضمن التشكيلة مجموعة إكسسوارات عصرية بما فيها جزادين كلاسيكية، جزادين كتف أنيقة والتي صممت مع دمج لمسامير مذهبة او فضية، إضافة الى جزادين "الكلاتش" المسائية وجزادين "الشانيل". يذكر ان شبكة "كريزي لاين" قد أطلقت حملة خاصة على مجموعة الجزادين بتخفيض بقيمة 50%.

إضافة الى هذا، يمكن ايجاد تشكيلة حلي وإكسسوارات بتصميم يدوي تدمج المعادن ومواد مختلفة منها الخرز الخشبي والجلد. اضف الى ذلك نذكر تشكيلة كلاسيكية أخرى تعتمد في التصميم على اللؤلؤ والكريستال إضافة الى الأقراط (حلق الأذنين)، الأساور، السلاسل، ومجموعة إضافية من القلائد والسلاسل العصرية التي تحاكي الصرعات العالمية. كما تعرض كريزي لاين تخفيض بقيمة 50% على تشكيلة الحلي.
وكخطوة إضافية لمظهر متكامل تعرض "كريزي لاين" أيضا تشكيلة متنوعة وغنية من الأوشحة منها الشيفون بمطبوعات مستحدثة وبأنماط متعددة كأوشحة الباشمينا المصنوعة من الصوف، وأوشحة مصنوعة من الفرو الصناعي والتي تضفي مظهرا أنيقا للمرأة ناهيك عن أوشحة الرقبة.
ولموسم شتاء دافئ واستكمالا لمظهر أنيق ومتألق أضفنا أيضا تشكيلة عباءات غنية، قبعات شتاء من قماش اللباد مع أطراف واسعة، كفوف من جلد ومن الصوف مزينة بقطع من الفرو الصناعي. وتعرض "كريزي لاين" حملة خاصة لكل من تشتري عباءة، تحصل على شال هدية من مجموعة الشالات التي يصل سعرها حتى 39.90 شيكل.
يذكر ان مجموعة الإكسسوارات تجدونها في جميع فروع كريزي لاين بما فيها عشرات الفروع المنتشرة في المجتمع العربي.
ع.ع.  

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