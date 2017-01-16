هازارد: لا أهتم بالأهداف لأنّ وظيفتي هي المتعة مع تشيلسي

إدين هازارد:



بالنسبة لي كرة القدم هي أن أذهب إلى أرضية الملعب وأحاول أن أستمتع باللعبة وأنا لا أنظر إلى الإحصائيات

"حاليًا لا أهتم بتسجيل أو صناعة الأهداف ما دام فريقي يُحقق الفوز ويسعد جماهير البلوز"، هذا ما صرّح به، الاثنين، البلجيكي إدين هازارد ، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.





إدين هازارد

هذا، وقدم هازارد (26 عامًا)، مستويات جيدة رفقة تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ سجل 9 أهداف خلال 20 مباراة، إلاّ أنه لا يقدم معدلات التهديف الكبيرة مثل بقية نجوم الصف الأول. ونوّه هازارد، في تصريحات لمجلة تشيلسي: "بالنسبة لي، كرة القدم هي أن أذهب إلى أرضية الملعب وأحاول أن أستمتع باللعبة، أنا لا أنظر إلى الإحصائيات".

وأضاف الدولي البلجيكي: "كما أني لا أهتم بتسجيل الأهداف، أريد فقط أن أذهب للملعب، أنا أفضل الفوز بنتيجة 5-0 وأن ألعب مباراة رائعة، ولا أسجل أو أصنع هدفًا فيها، على أن ألعب مباراة سيئة ونفوز 2-0، أكون أنا من أحرزهما. لعبة كرة القدم بسيطة، عليك فقط الفوز في المباريات، لذلك أنا أذهب للملعب وأحاول تقديم أفضل ما في وسعي، لكي أجعل الجماهير سعيدة، وهذا يفسر لماذا ألعب من أجل الاستمتاع والجماهير".