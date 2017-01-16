سافروا الى مدينة شنترين البرتغالية وتمتعوا بسحرها

شنترين هي مدينة برتغالية، تقع في شمال العاصمة لشبونة، وفقا لإحصاء أجري عام 2001 تبين أن عدد سكانها بلغ حينها حوالي 63.563 نسمة. يعبرها نهر تاجُه.

ضمت المدينة إلى الأندلس بعد أن استولى عليها المسلمون سنة 711 م وعرفت خلال تلك الفترة ازدهارا ثقافيا واقتصديا. انتشر العرب والبربر في نواحي شنترين وانصهروا مع أهلها الذين تبنوا عادات وتقاليد الفاتحين إلى حد كبير، وتكاثر عددهم، وشكلوا قوة فاعلة في المجالين السياسي والاقتصادي. على أن امتزاج هذه العناصر لم يتم دائما في سهولة ويسر، ولهذا لم تخل حياة البرتغال الإسلامية خلال القرنين الأولين من ثورات عنيفة مما أتاح الفرصة لبدء ما يسمى بحرب الاسترداد. عندما دخل المرابطون لضبط أمور الأندلس، واسترجاع المدن التي سيطر عليها البرتغاليون، كانت شنترين من بين تلك الأهداف، ويذكر الوزير ابن عبدون حدث استرجاعها من خلال رسالته إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يخبر فيها بفتح المدينة بقيادة سير بن أبي بكر سنة 1111.