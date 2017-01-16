نجاح كبير لمعرض الكتاب في جامعة تل ابيب وفعاليته مستمرة حتى الاربعاء

المعرض مفتوح يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وشهد المعرض في يومه الأول اقبالًا واسعًا من الطلاب والطالبات العرب الذين يدرسون في تل ابيب

افتتح، امس الأحد الموافق 15.01.2017، في جامعة تل أبيب في حانوت الجامعة – بناية جيلمان، معرض الكتاب العربي الكبير والذي سيستمر حتى يوم الأربعاء 18.01.2017.





صور من المعرض



يشار إلى أنّ المعرض مفتوح يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وشهد المعرض في يومه الأول اقبالًا واسعًا من الطلاب والطالبات العرب الذين يدرسون في تل ابيب.



يقام المعرض بتنظيم دار العلم والمعرفة – ربيع موفق خوري واخوانه والنقابة الطلابية – جامعة تل ابيب. ويشمل الاف الكتب المستوردة من العالم العربي والمحلية، منها: روايات، كتب تاريخ، تنمية بشرية، أطفال وغيرها.



وفي حديث مع شفيق موفق خوري، أحد منظمي المعرض، قال:" لقد حضر في اليوم الأول مئات الزوار للمعرض وهذا مشجع جدًا. إذ أحضرنا كمية ضخمة من الكتب الى جامعة تل أبيب وندعو الجميع لزيارتنا واهلًا وسهلًا بجميع الطلاب والطالبات العرب، الذين يقارب عددهم الثلاثة الاف طالب وهذا فخر للمجتمع العربي في البلاد".