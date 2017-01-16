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فنانين فن عالمي مصادر تؤكد: أنجلينا جولي تعاني بعد طلاقها من بيت

فنانين

أنجلينا جولي تعاني بعد طلاقها
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مصادر تؤكد: أنجلينا جولي تعاني بعد طلاقها من بيت

 

مصدر لمجلة OK:

لا تقر أنجلينا جولي بذلك عادة، ولكن براد بيت كان يساعد كثيراً، في أمورٍ مثل فضّ الشجار، والقراءة للصغار. كما كان يعد لهم الطعام أيضاً

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-16 18:56:23 A A

قالت مصادر في هوليود أنّ النجمة العالمية أنجلينا جولي تعاني صعوبة في تسيير الأمور بالمنزل، بعد طلاقها من النجم براد بيت ومحاولاتها للحصول على حضانة أطفالها الستة. وقال مصدر لمجلة OK: "لا تقر أنجلينا جولي بذلك عادة، ولكن براد بيت كان يساعد كثيراً، في أمورٍ مثل فضّ الشجار، والقراءة للصغار. كما كان يعد لهم الطعام أيضاً".


جولي وبيت 

وأشار موقع Hollywood Life في تقرير آخر أيضًا إلى أنّ :"أنجلينا الآن مضطرة لفعل كل شيء بنفسها، ولذا أصبحت غارقة في المهام وقلقة طوال الوقت. وبين هذا والتخطيط للطلاق، هي لا تنام إلا قليلاً ولا تأكل"، نقلًا عن مصادر مقربة من جولي.

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