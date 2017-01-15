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مطبخ حلى القهوة استمتعوا بفنجان القهوة مع كوكيز التمر والتفاح

مطبخ

استمتعوا بفنجان القهوة مع كوكيز التمر والتفاح
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استمتعوا بفنجان القهوة مع كوكيز التمر والتفاح

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-16 08:05:43 A A

المقادير
 3/4 كوب من التمر مقطع
1/2 كوب التفاح مقشر ومقطع إلى قطع صغيرة
1/2 كوب الزبيب
1/2 كوب من الماء
1 كوب دقيق متعدد الإستعمالات
1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
1 ملعقة صغيرة من بيكينغ صودا
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
2 حبة من البيض


صورة توضيحية

طريقة التحضير
 1- في قدر كبيرة الحجم يُخلط التمر مع التفاح والزبيب والماء. يُترك الخليط ليغلي، ثم تُخفض النار ويُترك الخليط ليغلي غليانًا خفيفًا لمدة 3 دقائق، ثم يُرفع عن النار ويُترك ليبرد.
2- يُخلط الدقيق مع القرفة والبيكنج صودا والملح، يُضاف الخليط إلى خليط التفاح ويُقلب جيدًا.
3- يُضاف البيض إلى العجين ويُخلط جيدًا.
4- يُسقط العجين بمقدار ملء ملعقة طعام في صينية خبز غير لاصقة، ويُخبز في درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 10 إلى 12 دقيقة.
5- تُترك الكوكيز لتبرد في الصينية لمدة دقيقة تقريبًا قبل أن توضع على رفوف شبكية لتبرد تمامًا.
6- تُقدم الكوكيز أو تُحفظ في وعاء محكم الإغلاق. 

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