استمتعوا بفنجان القهوة مع كوكيز التمر والتفاح
المقادير
3/4 كوب من التمر مقطع
1/2 كوب التفاح مقشر ومقطع إلى قطع صغيرة
1/2 كوب الزبيب
1/2 كوب من الماء
1 كوب دقيق متعدد الإستعمالات
1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
1 ملعقة صغيرة من بيكينغ صودا
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
2 حبة من البيض
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- في قدر كبيرة الحجم يُخلط التمر مع التفاح والزبيب والماء. يُترك الخليط ليغلي، ثم تُخفض النار ويُترك الخليط ليغلي غليانًا خفيفًا لمدة 3 دقائق، ثم يُرفع عن النار ويُترك ليبرد.
2- يُخلط الدقيق مع القرفة والبيكنج صودا والملح، يُضاف الخليط إلى خليط التفاح ويُقلب جيدًا.
3- يُضاف البيض إلى العجين ويُخلط جيدًا.
4- يُسقط العجين بمقدار ملء ملعقة طعام في صينية خبز غير لاصقة، ويُخبز في درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 10 إلى 12 دقيقة.
5- تُترك الكوكيز لتبرد في الصينية لمدة دقيقة تقريبًا قبل أن توضع على رفوف شبكية لتبرد تمامًا.
6- تُقدم الكوكيز أو تُحفظ في وعاء محكم الإغلاق.