استمتعوا بفنجان القهوة مع كوكيز التمر والتفاح

المقادير

3/4 كوب من التمر مقطع

1/2 كوب التفاح مقشر ومقطع إلى قطع صغيرة

1/2 كوب الزبيب

1/2 كوب من الماء

1 كوب دقيق متعدد الإستعمالات

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من بيكينغ صودا

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

2 حبة من البيض



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1- في قدر كبيرة الحجم يُخلط التمر مع التفاح والزبيب والماء. يُترك الخليط ليغلي، ثم تُخفض النار ويُترك الخليط ليغلي غليانًا خفيفًا لمدة 3 دقائق، ثم يُرفع عن النار ويُترك ليبرد.

2- يُخلط الدقيق مع القرفة والبيكنج صودا والملح، يُضاف الخليط إلى خليط التفاح ويُقلب جيدًا.

3- يُضاف البيض إلى العجين ويُخلط جيدًا.

4- يُسقط العجين بمقدار ملء ملعقة طعام في صينية خبز غير لاصقة، ويُخبز في درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 10 إلى 12 دقيقة.

5- تُترك الكوكيز لتبرد في الصينية لمدة دقيقة تقريبًا قبل أن توضع على رفوف شبكية لتبرد تمامًا.

6- تُقدم الكوكيز أو تُحفظ في وعاء محكم الإغلاق.