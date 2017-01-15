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شباب وصبايا ازياء شيرين في 2016.. إطلالات ساحرة وأخرى كارثية!

شباب وصبايا

شيرين في 2016.. إطلالات ساحرة وأخرى كارثية!
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شيرين في 2016.. إطلالات ساحرة وأخرى كارثية!

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-16 18:55:35 A A

غالبًا ما تنجح النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب باختيار إطلالاتها في الحفلات أو في المقابلات التلفزيونية وغيره، وتستطيع لفت الأنظار بفساتينها الأنيقة وبإطلالاتها غير المألوفة. وتحرص شيرين على ان تتنوّع التصاميم التي ترتديها، فهي تختلف بين فساتين طويلة، ألوان هادئة وأخرى صاخبة.. وخلال عام 2016 ظهرت شيرين بعدد من الإطلالات الساحرة، وأخرى وصفها البعض بأنها كارثية .. موقع العرب.كوم يقدّم لك باقة من ابرز إطلالات شيرين في 2016، ويترك لك الحكم!

 

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