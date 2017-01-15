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شباب وصبايا ازياء اسلوب نانسي عجرم يتلخص بكلمتين..بساطة وكلاسيكية

شباب وصبايا

اسلوب نانسي عجرم يتلخص بكلمتين..بساطة وكلاسيكية
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اسلوب نانسي عجرم يتلخص بكلمتين..بساطة وكلاسيكية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 07:21:52 A A

 تحرص النجمة اللبنانية الجميلة نانسي عجرم على الظهور في غالبية إطلالاتها بطريقة تناسب شخصيتها المميزة وجمالها الهادئ. وتميل نانسي في إختياراتها إلى الكلاسيكية والبساطة، فهي غالبًا ما تختار القصات الناعمة والبسيطة للفساتين وتعتمد على الالوان الموحدة والهادئة، البعيد عن الصخب والجرأة. وحتى انها تعتمد في معظم الوقت على نفس أسلوب المكياج السموكي الذي يركز على العيون وتترك شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة انثوية أو تعتمد تسريحة بسيطة لا أكثر.. موقع العرب.كوم يقدّم لك مجموعة من أجمل إطلالات نانسي عجرم خلال عام 2016!

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