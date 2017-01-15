اسلوب نانسي عجرم يتلخص بكلمتين..بساطة وكلاسيكية

تحرص النجمة اللبنانية الجميلة نانسي عجرم على الظهور في غالبية إطلالاتها بطريقة تناسب شخصيتها المميزة وجمالها الهادئ. وتميل نانسي في إختياراتها إلى الكلاسيكية والبساطة، فهي غالبًا ما تختار القصات الناعمة والبسيطة للفساتين وتعتمد على الالوان الموحدة والهادئة، البعيد عن الصخب والجرأة. وحتى انها تعتمد في معظم الوقت على نفس أسلوب المكياج السموكي الذي يركز على العيون وتترك شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة انثوية أو تعتمد تسريحة بسيطة لا أكثر.. موقع العرب.كوم يقدّم لك مجموعة من أجمل إطلالات نانسي عجرم خلال عام 2016!