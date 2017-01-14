إيكاردي يقود إنتر ميلان لتحقيق الفوز على كييفو فيرونا

اختتم إيدير ثلاثية إنتر ميلان في الدقيقة 90 لتستمر صحوة النيراتزوري ويرتفع رصيدهم لـ36 نقطة في المركز الخامس

انتهى اللقاء الذي كان يجمع بين إنتر ميلان وكييفو فيرونا في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي بفوز النيراتزوري بثلاثية مقابل هدف.تقدم فريق كييفو فيرونا أولاً عن طريق بيليسيير في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض إنتر ميلان وتعادل عن طريق هدافه ماورو إيكاريد في الدقيقة 69، قبل أن يضيف بيريسيتش في الدقيقة 86.واختتم إيدير ثلاثية إنتر ميلان في الدقيقة 90 لتستمر صحوة النيراتزوري ويرتفع رصيدهم لـ36 نقطة في المركز الخامس.