تشيلسي يقسو على ليستر سيتي ويستعيد نغمة الانتصارات

هذا الفوز يبعد تشيلسي بالصدارة برصيد 52 نقطة بينما يستمر موقف ليستر سيتي الخطر برصيد 21 نقطة في المركز الخامس عشر

استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز على حساب ليستر سيتي على ملعب كنج باور ستاديوم، وذلك في الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية نظيفة.

افتتح ماركوس ألونسو التسجيل للبلوز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من هازارد.وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء قبل أن يسجل بيدرو برأسية الهدف الثالث في الدقيقة 71.هذا الفوز يبعد تشيلسي بالصدارة برصيد 52 نقطة بينما يستمر موقف ليستر سيتي الخطر برصيد 21 نقطة في المركز الخامس عشر.