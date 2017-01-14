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مجتمع قصة من الحياة فتاة (15 عامًا): أشعر أن أمي لا تحبّني لأنها تعاملني بقسوة

مجتمع

فتاة: أشعر أن أمي لا تحبّني لأنها تعاملني بقسوة
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فتاة (15 عامًا): أشعر أن أمي لا تحبّني لأنها تعاملني بقسوة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-15 14:08:10 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

 انا بنت عمري 15 سنة، أشعر أن أمي تكرهني ولا تحبي لأنها تعاملني بقسوة كبيرة، على كل شيء أفعله، ولا تقبل رأيي وتقول لي دائما أنت صغيرة ولا تفهمين شيئا وعلي أن أتعلم من أختي! وأنا لم أعد أحتمل هذه الحياة وأن كل شيء أفعله خطأ!! ماذا أفعل .. هي تجرحني كثيرًا وبسببها فقدت ثقتي بنفسي لأنها في بعض الأحيان تضربني..  


صورة توضيحيّة


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