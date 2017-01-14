فتاة (15 عامًا): أشعر أن أمي لا تحبّني لأنها تعاملني بقسوة

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الرسالة كالتالي:

انا بنت عمري 15 سنة، أشعر أن أمي تكرهني ولا تحبي لأنها تعاملني بقسوة كبيرة، على كل شيء أفعله، ولا تقبل رأيي وتقول لي دائما أنت صغيرة ولا تفهمين شيئا وعلي أن أتعلم من أختي! وأنا لم أعد أحتمل هذه الحياة وأن كل شيء أفعله خطأ!! ماذا أفعل .. هي تجرحني كثيرًا وبسببها فقدت ثقتي بنفسي لأنها في بعض الأحيان تضربني..



صورة توضيحيّة



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