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جامعات / مدارس اخبار الجامعات الجبهة الطلابية في جامعة بئر السبع توزع الهدايا بمناسبة السنة الجديدة والاعياد

جامعات / مدارس

النقب الجبهة الطلابية في جامعة بئر السبع توزع الهدايا
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الجبهة الطلابية في جامعة بئر السبع توزع الهدايا بمناسبة السنة الجديدة والاعياد

يذكر ان هذه الفعالية قد لاقت استحسان أهالي المرضى حيث رحبوا بالطلاب وأثنوا على جهدهم في سبيل إسعاد أبنائهم وإعادة البسمة إليهم من جديد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-14 17:13:21 A A

تحت شعار "واعطي نصف عمري للذي يجعل طفلاً باكياً يضحك" قامت الجبهة الطلابية جامعة بئر السبع بتوزيع هدايا عيد الميلاد المجيد على الأطفال المرضى في قسم الأطفال في مستشفى سوروكا في بئر السبع. وقد عمل كادر الجبهة الطلابية على تحضير الهدايا وتوزيعها على المرضى في قسم الاطفال في مستشفى سوروكا ابتهاجا بالاعياد المجيدة.يذكر ان هذه الفعالية قد لاقت استحسان أهالي المرضى حيث رحبوا بالطلاب وأثنوا على جهدهم في سبيل إسعاد أبنائهم وإعادة البسمة إليهم من جديد.

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