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السلطات المحلية اخبار المجالس رئيس بلدية قلنسوة يتراجع عن قراره بالاستقالة بعد ضغط قيادي وجماهيري

السلطات المحلية

المثلث الجنوبي رئيس بلدية قلنسوة يتراجع عن قراره بالاستقالة
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رئيس بلدية قلنسوة يتراجع عن قراره بالاستقالة بعد ضغط قيادي وجماهيري

سلامة كان قد أعلن استقالته سابقًا في اعقاب هدم المنازل في المدينة

عشان حملة التنزيلات الكبيرة بلشت لازم تضغطوا هون عرفتوا انو الحملة بلشت؟ يلا شو مستنيين، شوفوا قديش الاسعار ممتازة وتعالوا تأكدوا بعينكو
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-14 20:30:23 A A

قال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ رئيس بلدية قلنسوة عبدالباسط سلامة أعلن خلال اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى المجلس المحلي في عارة-عرعرة، انه قرر سحب استقالته، التي سبق وان قدمها في اعقاب هدم المنازل في المدينة، وذلك استجابةً لمطلب القيادة العربية ولجنة المتابعة والجمهور في قلنسوة الذين دعوه للعدول عن قراره هذا. وأكد الرئيس سلامة في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب الخبر.


كلمة رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة خلال اجتماع المتابعة

 

 

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