المثلث الجنوبي رئيس بلدية قلنسوة يتراجع عن قراره بالاستقالة
رئيس بلدية قلنسوة يتراجع عن قراره بالاستقالة بعد ضغط قيادي وجماهيري
سلامة كان قد أعلن استقالته سابقًا في اعقاب هدم المنازل في المدينة
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قال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ رئيس بلدية قلنسوة عبدالباسط سلامة أعلن خلال اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى المجلس المحلي في عارة-عرعرة، انه قرر سحب استقالته، التي سبق وان قدمها في اعقاب هدم المنازل في المدينة، وذلك استجابةً لمطلب القيادة العربية ولجنة المتابعة والجمهور في قلنسوة الذين دعوه للعدول عن قراره هذا. وأكد الرئيس سلامة في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب الخبر.
كلمة رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة خلال اجتماع المتابعة
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