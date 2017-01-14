Porsche Panamera 2017 تأسر العالم بسحرها وسرعتها

الملامح الخاصة للسيارة حملت الطابع الرياضي السهل يتجسد في سقف منخفض وواجهة شرسة في تصميمها ومصابيح أمامية

تميز الجيل الجديد من Panamera بمظهر مميز أكثر قوة وجرأة، وتعتبر السيارة من أسرع السيارات السيدان الفارهة مع تأكيد الشركة على أنها طورت السيارة لتكون الأفضل على الاطلاق.





الملامح الخاصة للسيارة حملت الطابع الرياضي السهل يتجسد في سقف منخفض وواجهة شرسة في تصميمها ومصابيح أمامية تشبه مصابيح 911 4S، بينما حملت مقصورة باناميرا تكنولوجيا متطورة مع عداد منفرد بين شاشتين ونظام ترفيهي مطور وشاشة 12.3 بوصة. ومن حيث القوة، تتوفر للسيارة عبر محرك V6 سعة 2.9 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 440 حصانًا وعزم دوران 550نيوتن.متر.