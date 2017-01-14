اغلاق
اغلاق
سيارات جديد السيارات Porsche Panamera 2017 تأسر العالم بسحرها وسرعتها

سيارات

Porsche Panamera 2017 تأسر العالم بسحرها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

Porsche Panamera 2017 تأسر العالم بسحرها وسرعتها

 الملامح الخاصة للسيارة حملت الطابع الرياضي السهل يتجسد في سقف منخفض وواجهة شرسة في تصميمها ومصابيح أمامية 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-15 12:01:47 A A

 تميز الجيل الجديد من Panamera بمظهر مميز أكثر قوة وجرأة، وتعتبر السيارة من أسرع السيارات السيدان الفارهة مع تأكيد الشركة على أنها طورت السيارة لتكون الأفضل على الاطلاق.



الملامح الخاصة للسيارة حملت الطابع الرياضي السهل يتجسد في سقف منخفض وواجهة شرسة في تصميمها ومصابيح أمامية تشبه مصابيح 911 4S، بينما حملت مقصورة باناميرا تكنولوجيا متطورة مع عداد منفرد بين شاشتين ونظام ترفيهي مطور وشاشة 12.3 بوصة. ومن حيث القوة، تتوفر للسيارة عبر محرك V6 سعة 2.9 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 440 حصانًا وعزم دوران 550نيوتن.متر.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 غطاس في رسالته: لا تصوتوا على اقصائي | [287 قراءة]
2 بركة: لست راضيًا عن عمل جبهة الناصرة | [243 قراءة]
3 كاتس يطالب برفع غرامة مخالفات السير لأقصى حد | [230 قراءة]
4 إشبيلية يقلب الطاولة على ريال مدريد ويوقف سلسلة زيدان | [229 قراءة]
5 أضراب في مدرسة عرعرة الثانوية | [177 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 سلطة الإطفاء والإنقاذ: وحدة خاصّة جديدة في القدس | [0 مشاركة]
2 إعتقال شاب (25 عاما) من رومة الهيب بعد ضبط مسدس | [0 مشاركة]
3 الرجل يفكّر في المرأة لمدّة 6 ثوانٍ في الدقيقة | [0 مشاركة]
4 سان جيرمان يدخل في سباق ضم باتشواي مهاجم تشيلسي | [0 مشاركة]
5 تولين البكري تهاجم عادل كرم وبرنامجه | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب