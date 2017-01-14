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صحة التغذية الصحيحة التغذية السليمة طريقكم للصحة.. تابعوا نصائح العرب.كوم!

صحة

التغذية السليمة طريقكم للصحة
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التغذية السليمة طريقكم للصحة.. تابعوا نصائح العرب.كوم!

من فوائد الأناناس أنه يعد مقوي للمناعة، كما يحافظ على صحة الفم ويقي من أمراض اللثة

تعتبر التونة من أهم مصادر فيتامين د الذي يحافظ على عظامك صحية وقوية لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-15 16:22:42 A A

- الماء والليمون يعملان على تخفيف حرقة المعدة وعلى تقوية جهاز المناعة.

- سمك السلمون يساعد على تغذية المخ وزيادة النشاط الذهني وتحسين الحالة المزاجية.

- التوت او الفراولة تحميك من فقر الدم لاحتوائها على حمض الفوليك و فيتامين ب.

-  من فوائد الكاكاو أنه به مواد تحمي اللثة من الألتهابات كما تحمي الأسنان من التآكل والتسوس.

- من فوائد الأناناس أنه يعد مقوي للمناعة، كما يحافظ على صحة الفم ويقي من أمراض اللثة.


صورة توضيحية

- تعتبر التونة من أهم مصادر فيتامين د الذي يحافظ على عظامك صحية وقوية لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.

- من فوائد أكل الثوم على الريق لمدة 6 أشهر يومياً بانتظام أنه يعالج كسور العظام، ويعمل على تقوية العظام خاصةً عند الأطفال.

- إنّ فوائد الكاجو المتعددة تؤثر بشكل فعّال على تقوية العضلات، وهذا ما يزيد من قوّة الرجل البدنية ويحفّز قدراته الجنسية.

- يحتوي الحمص على الزنك والفوسفور والحديد والنحاس لذلك فهو مقوٍ لجهاز المناعة ومنشط للذاكرة ومقوي للعظام والأسنان.

- احرص على تناول ثمرة من الجزر أو البنجر، فهي تحتوي على مركبات البيتا كاروتين والفلافونيوئيدات، وهي مواد طبيعية تحسن من وظائف الكبد.

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