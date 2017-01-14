التغذية السليمة طريقكم للصحة.. تابعوا نصائح العرب.كوم!

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من فوائد الأناناس أنه يعد مقوي للمناعة، كما يحافظ على صحة الفم ويقي من أمراض اللثة

تعتبر التونة من أهم مصادر فيتامين د الذي يحافظ على عظامك صحية وقوية لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)

نشر: 2017-01-15 16:22:42 A نشر: 2017-01-15 16:22:42 A